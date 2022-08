Covestro, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialchemikalien", notiert aktuell (Stand 08:38 Uhr) mit 33.13 EUR beinahe unverändert (+0.23 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra. Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. 1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: ...

