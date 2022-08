FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.08.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 8100 (8300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS IWG PRICE TARGET TO 230 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 383 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1000 (925) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 315 (310) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 315 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 76 (76,05) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS XP POWER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2430 (4000) PENCE - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 800 (690) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES STARTS PETS AT HOME WITH 'BUY' - PRICE TARGET 425 PENCE - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 375 (365) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 420 (354) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS IWG TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 240 (353) PENCE - UBS STARTS ENDEAVOUR MINING WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2100 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de