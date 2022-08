Im ersten Halbjahr hat der Energiekonzern neue Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie Speicher mit einer Leistung von 1,2 Gigawatt in Betrieb genommen. Weitere 4,8 Gigawatt sind in elf Ländern im Bau.RWE hat im ersten Halbjahr neue Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie Speicher mit 1,2 Gigawatt in Betrieb genommen. Damit sei die Erzeugung aus erneuerbaren Energien um rund 20 Prozent erhöht worden, teilte der Energiekonzern am Donnerstag bei der Veröffentlichung seiner Zahlen mit. Damit schreite die Umsetzung ihrer Growing-Green-Strategie voran. Nach den 2 Milliarden Euro im ersten Halbjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...