Hier erfahren Sie, was Sie am Donnerstag, den 11. August wissen sollten: Der US Dollar Index (DXY), der die Entwicklung des Greenback gegenüber einem Korb von sechs Hauptwährungen abbildet, verlor am Mittwoch mehr als 1%, nachdem die Daten aus den USA zeigten, dass die jährliche Inflation im Juli auf 8,5% von 9,1% im Juni zurückging. Der DXY verharrt ...

