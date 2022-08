Insgesamt erwirtschaftete die VZ Gruppe in den ersten sechs Monaten 2022 einen Betriebsertrag von 210,0 Millionen Franken, was einem Anstieg um 11,8 Prozent zum Vorjahr entsprach.Zürich - Die VZ Gruppe hat im ersten Halbjahr trotz des ungünstigen Finanzmarktumfelds die Erträge und den Gewinn weiter gesteigert. Für das zweite Halbjahr gibt sie sich allerdings zurückhaltend. Insgesamt erwirtschaftete die VZ Gruppe in den ersten sechs Monaten 2022 einen Betriebsertrag von 210,0 Millionen Franken, was einem Anstieg um 11,8 Prozent zum Vorjahr entsprach, wie sie am Freitag...

