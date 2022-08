Ist das Ding mit der Inflation und dem Bärenmarkt tatsächlich "schon durch"? Fast könnte man es meinen. Die heutige Überschrift, als Frage formuliert, bringt es auf den Punkt: was ist das eigentlich, was wir das gerade an den Märkten erleben? Ist das Ding tatsächlich "schon durch", wie wir bereits vor zwei Wochen an dieser Stelle mutmaßten? Fast könnte man es meinen, zumal die "Das Schlimmste ist überstanden"-Fraktion in dieser Woche auch unerwarteten Rückenwind aus Übersee erhielt. Denn die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Juli - verglichen mit dem entsprechenden Vorjahresmonat - nicht ganz so hoch, wie von den Experten angenommen. Während die Teuerungsrate im Juni noch um 9,1% zulegte, waren es im Folgemonat "nur" 8,5% - und damit weniger als die vorher geschätzten 8,7%. Das mag nun nach Erbsenzählerei klingen, die Wirkung an den Aktienmärkten war indes eindeutig: ...

