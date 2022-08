Positiv aufgenommene Daten zur Stimmung der US-Verbraucher stützten den Dollar.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,0245 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch über 1,03 Dollar notiert. Auch gegenüber dem Franken schwächte sich der Euro im Tagesverlauf klar ab. Zuletzt wurde er zu 0,9674 gehandelt, nach 0,9701 am Mittag und 0,9715 im frühen Geschäft. Der US-Dollar hat...

