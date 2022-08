Zwei Kinder sind nach einer Behandlung mit der Novartis-Therapie Zolgensma an akutem Leberversagen gestorben. Das könnte die Diskussionen um die umstrittene Gentherapie Zolgensma weiter anheizen.Basel - Zwei Kinder sind nach einer Behandlung mit der Novartis-Therapie Zolgensma an akutem Leberversagen gestorben. Der Pharmakonzern hat dies bereits bestätigt. Das könnte die Diskussionen um die umstrittene Gentherapie weiter anheizen und am Image des Konzern kratzen. Investoren reagierten denn auch verschnupft auf die Neuigkeit, wie Kursverluste von 1,2 Prozent im Freitaghandel zeigten.

