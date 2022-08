Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 klettert am Freitag um 0,53 Prozent auf 3776,81 Punkte. Damit verbucht er ein Wochenplus von 1,4 Prozent.Paris / London - Zum Ausklang einer positiven Handelswoche haben die wichtigsten Börsen Europas leicht zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte am Freitag um 0,53 Prozent auf 3776,81 Punkte. Damit verbuchte er ein Wochenplus von 1,4 Prozent. Der französische Cac 40 gewann am Freitag 0,14 Prozent auf 6553,86 Punkte, während der britische FTSE 100 mit einem Plus von 0...

