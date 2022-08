Gelsenkirchen - In der Samstagabendpartie des zweiten Bundesliga-Spieltags hat Mönchengladbach auf Schalke mit 2:2 unentschieden gespielt. Schalke war in der 29. Minute durch Rodrigo Zalazar in Führung gegangen, im zweiten Durchgang drehten die Treffer der Gladbacher Jonas Hofmann (72.) und Marcus Thuram (78.) binnen sechs Minuten die Partie, bis ein Handelfmeter, verwandelt von Marius Bülter in der 90. Minute den Ausgleich brachte.



Mönchengladbach ist damit punkt- und torgleich mit Köln auf Rang zwei, Schalke aus Position 14.

FC SCHALKE 04-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de