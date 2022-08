Die neue Fabrik wird neben dem thüringischen Arnstadt die zweite Batteriefertigung des chinesischen Konzerns in Europa sein. Sie soll Zellen und Module für europäische Automobilhersteller herstellen und nach Fertigstellung über eine Produktionskapazität von 100 Gigawattstunden verfügen.Seit Oktober 2019 errichtet Contemporary Amperex Technology (CATL) für rund 1,8 Milliarden Euro seine Batteriefabrik am Erfurter Kreuz. Weitere 7,34 Milliarden Euro will der chinesische Konzern in eine Batterieferigung im ungarischen Debrecen investieren. Wie das Unternehmen mitteilte, soll vorbehaltlich der Zustimmung ...

