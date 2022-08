Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Erwartet würden Überflutungen von Kellern und Straßen, örtlich Blitzschäden sowie durch Hagelschlag Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen, teilte der DWD am Montag mit.



Hintergrund der Unwetter sei ein Tiefdruckgebiet über Westeuropa, welches derzeit heiße und feuchte Luft nach Mitteleuropa führe. In einer Tiefdruckrinne, die von der Nordsee und Schleswig-Holstein bis nach Sachsen verlaufe und sich zögerlich noch Nordosten bewege, komme es am Nachmittag und bis in den Abend lokal zu heftigen Gewittern, so der Wetterdienst. Die Warnung gilt zunächst bis in die Abendstunden, eine Verlängerung und Ausdehnung auf weitere Gebiete ist aber möglich.

