Devisenstratege Quek Ser Leang vom Global Economics & Markets Research der UOB Group ist der Meinung, dass der USD/THB in naher Zukunft bis in den Bereich von 35,80 steigen könnte. Wichtige Zitate "Wir erwarteten eine Abschwächung des USD/THB in der vergangenen Woche, waren jedoch der Ansicht, dass ein nachhaltiger Rückgang unter 35,50 unwahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...