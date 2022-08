Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schliesst mit einem Plus von 0,34 Prozent bei 3789,62 Punkten und damit auf dem höchsten Stand seit fast zehn Wochen.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben ihren einmonatigen Aufwärtstrend zum Start der neuen Woche mit moderaten Gewinnen fortgesetzt. Positive Impulse lieferte am Montagnachmittag eine stabile Eröffnung an der Wall Street nach negativen Konjunkturdaten aus den USA und China. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schloss mit einem Plus von 0,34 Prozent bei 3789,62 Punkten und damit...

Den vollständigen Artikel lesen ...