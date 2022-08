Berlin - Patricia Schlesinger ist nun auch ganz offiziell nicht mehr Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Der Rundfunkrat des Senders habe sie in seiner Sondersitzung am Montag von ihrer Position "mit sofortiger Wirkung abberufen", teilte der RBB selbst mit.



Schlesinger sei bei der Sitzung persönlich anwesend gewesen. Sie habe zu Beginn vor den Gremiumsmitgliedern eine Stellungnahme abgegeben. Laut RBB-Bericht "verteidigte Schlesinger ihre Leistung, entschuldigte sich aber auch für die Umstände, denen der Sender und seine Beschäftigten nun ausgesetzt seien". Über die nächsten Schritte müsse nun der Verwaltungsrat entscheiden.



Offen sei weiterhin, ob im Falle Schlesinger eine fristlose Kündigung infrage komme. Davon dürfte auch die Frage einer Abfindung abhängen. Schlesinger steht seit Wochen in der Kritik. Dabei geht es um einen teuren Umbau ihrer damaligen Arbeitsräume, aber auch um angebliche Vetternwirtschaft und mutmaßlich falsche Abrechnungen.



Mittlerweile ermittelt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft.

