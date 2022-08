Der Höhepunkt der Heidelbeeren-Ernte in Niedersachsen ist erreicht und steuert dem Ende zu. "Die Betriebe pflücken noch, aber die Mengen gehen jetzt rapide zurück", sagt Fred Eickhorst, Geschäftsführer der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen. Bildquelle: Shutterstock.com Zufrieden zeigt sich der Fachmann mit den Abverkäufen in...

