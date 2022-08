Angesichts der aktuellen Herausforderungen sowie der ungewissen Entwicklung im restlichen Jahresverlauf passt der Hörgerätehersteller den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 an.Stäfa - Der Hörgerätehersteller Sonova gibt wegen schlechterer Nachfrage in einigen Schlüsselmärkten eine Gewinnwarnung heraus. Dies schlage auf den Umsatz, wie Sonova am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Gleichzeitig würden höhere Kosten für Transport und Komponenten den Gewinn belasten. «Der Umsatz in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurde durch das verhaltende Wachstum...

Den vollständigen Artikel lesen ...