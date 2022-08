Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag erneut zugelegt. Damit setzten die Börsen ihre Aufwärtsbewegung mit moderaten Tempo fort.Paris / London - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag erneut zugelegt. Damit setzten die Börsen ihre Aufwärtsbewegung mit moderaten Tempo fort. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,38 Prozent auf 3904,21 Punkte. Der französische Cac 40 kletterte mit 0,6 Prozent auf 6587,19 Punkte ähnlich stark, während der britische FTSE 100 um 0...

