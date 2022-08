Mit Blick nach vorne zeigt sich On optimistisch und hebt seine Prognose für das Gesamtjahr 2022 erneut an.Zürich - Die Laufschuhfirma On Running hat im ersten Halbjahr 2022 den Umsatz kräftig gesteigert. Die operative Gewinn-Marge wurde jedoch durch höhere Transportkosten belastet. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und erhöht die Prognose. Im ersten Halbjahr 2022 kletterte der Umsatz um 67 Prozent auf 527 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

