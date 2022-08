Der Anlagenbauer soll Maschinen zur Zellassemblierung und Elektrodenfertigung für das "InnoLab Battery" in Mannheim liefern. Das Auftragsvolumen liegt im niedrigen zweistelligen Millionen-Bereich.Nur kurz nach der Entscheidung, sein Photovoltaik-Geschäft einzustellen, kann Manz einen weiteren wichtigen Auftrag für seine Batteriesparte vermelden. So haben die Daimler Truck AG einen ersten Auftrag erteilt, der sich aus dem strategischen Kooperationsvertrag ergibt, den die Unternehmen im Mai 2022 geschlossen hatten. Er umfasse die Lieferung erster Anlagen für das "InnoLab Battery" in Mannheim, das ...

