Berlin - Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali hat zur Entlastung der Verbraucher von gestiegenen Energiepreisen hohe Einmalzahlungen pro Haushalt gefordert. "Eine Zahlung von 1.500 Euro pro Haushalt plus 600 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied wäre eine wirksame Maßnahme", sagte sie der "Rheinischen Post" und dem "General-Anzeiger" (Mittwochausgaben).



"Es ist grotesk, wenn der Finanzminister behauptet, für finanzielle Entlastungen wie diese sei kein Geld da, aber gleichzeitig eine Übergewinnsteuer für Unternehmen ablehnt, die in der Krise auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger riesige Gewinne machen." Gerade Rentner wie auch Studierende könnten so spürbar entlastet werden. "Das nächste Entlastungspaket muss unter dem Motto stehen: nicht kleckern, sondern klotzen", mahnte Mohamed Ali.

