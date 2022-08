Die Jupiter Group hat diese Saison bisher Rekordmengen südafrikanischer Valencia-Orangen von seinen Farmen in Limpopo geerntet und verpackt. In nur zwei kurzen Wochen verpackten sie knapp unter 4 Millionen kg erstklassige Delta- und Midknight-Orangen, was 1.574 afrikanischen Elefanten entspricht, wie die Jupiter Group berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com In der 31. Woche hat das Team...

Den vollständigen Artikel lesen ...