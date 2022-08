Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) veranstaltete in Kooperation mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der UN das Internationale Symposium zu "Managing Land and Water for Climate-Smart Agriculture", vom 25. bis 29. Juli 2022, in Wien. Bildquelle: Shutterstock.com Das Internationale Symposium brachte nationale und internationale Experten aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...