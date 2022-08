Der erste SPAR-Supermarkt in Lettland öffnete am 11. August seine Türen. Er befindet sich in der Stadt Saldus, 120 km westlich der Hauptstadt Riga. Der Laden hat eine Fläche von 720 m² und hat eine Bäckerei sowie Lebensmittel und Frischprodukte und ist als ein Nachbarschaftsladen aufgestellt. "Heute sind wir stolz darauf, den ersten von mindestens 200...

