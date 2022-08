Die Suezkanal-Behörde und die Maersk Group haben eine Vereinbarung über eine Investition von 500 Millionen USD unterzeichnet, um einen neuen Liegeplatz an dem Suez Canal Container Terminal in East Port Said zu bauen. Die Vereinbarung, die letzte Woche unterzeichnet wurde, hat zum Ziel, den Terminal in einen globalen Knotenpunkt für die Containerabfertigung in der östlichen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...