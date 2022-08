Der Betriebsgewinn stieg bis Jahresmitte leicht um 3,5 Prozent auf 907 Millionen Franken.Zürich - Die Swiss Life hat in der ersten Jahreshälfte solide Ergebnisse erzielt, die leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen. Der Finanzkonzern trieb das profitable Wachstum im Gebührengeschäft weiter voran. Der Betriebsgewinn stieg leicht um 3,5 Prozent auf 907 Millionen Franken, wie es am Mittwoch in einer Medienmitteilung hiess. Analysten hatten im Vorfeld weniger erwartet.

