Der Laborausrüster setzte in den ersten sechs Monaten 584,0 Millionen Franken um, was um 28,6 Prozent über dem Vorjahreswert lag.Männedorf - Der Laborausrüster Tecan hat nach einem starken Wachstum im ersten Semester seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Trotz zahlreicher Herausforderungen habe man den Betrieb stabil aufrechterhalten können. So setzte das Unternehmen aus dem zürcherischen Männedorf in den ersten sechs Monaten 584,0 Millionen Franken um, was um 28,6 Prozent über dem Vorjahreswert lag.

