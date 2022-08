Das Semester sei von mehreren grossen Herausforderungen geprägt gewesen, so Gurit, und streicht die Unterbrüche in der Produktion und den Lieferketten in China und den Krieg in der Ukraine hervor.Wattwil - Der Spezialkunststoffhersteller Gurit hat im ersten Semester 2022 wegen der Flaute im Windgeschäft deutlich weniger Umsatz erzielt. Wegen der geringeren Verkäufe und dem Preisdruck infolge der hohen Rohmaterial- und Energiekosten ging auch der Gewinn markant zurück. Der Nettoumsatz sank um gut 9 Prozent auf 234,8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

