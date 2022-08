Crealogix fokussiert sich auf das Digital Banking und veräussert die Mehrheit am Digital Learning-Geschäft, das im Rahmen der Tochtergesellschaft Swiss Learning Hub AG betrieben wird.Zürich - Crealogix fokussiert sich auf das Digital Banking und veräussert die Mehrheit am Digital Learning-Geschäft, das im Rahmen der Tochtergesellschaft Swiss Learning Hub AG betrieben wird. Die Mehrheitsübernahme durch eine Schweizer Investorengruppe findet im Rahmen eines Management Buy-out statt. Der Swiss Learning Hub beschäftigt rund 50 Mitarbeitende in Zürich.

