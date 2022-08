FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.08.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 305 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 60 (80) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8000 (7800) PENCE - MARKET-PERF - BOFA RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 300 (295) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1200 (1250) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 661 (713) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES M&G PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 840 (920) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4500 (4300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 335 (310) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 545 (535) PENCE - 'BUY' - LBBW RAISES BT GROUP TO 'KAUFEN' ('HALTEN') - TARGET 190 PENCE - LIBERUM CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES M&G PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

