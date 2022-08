Der Bund erwartet gemäss Hochrechnung für 2022 ein Finanzierungsdefizit von rund fünf Milliarden Franken. Budgetiert waren 2,3 Milliarden Franken.Bern - 2022 ist das dritte Jahr in Folge, in dem die Covid-19-Pandemie mit Milliardenausgaben zu Buche schlägt. Der Bund erwartet gemäss Hochrechnung ein Finanzierungsdefizit von rund fünf Milliarden Franken. Budgetiert waren 2,3 Milliarden Franken. Der Bundesrat wurde am Mittwoch über die Zahlen informiert. Grund für das Minus sind geschätzte ausserordentliche Ausgaben von 7,4 Milliarden Franken.

