Schwarzer Bildschirm, blockierter Login und ein Erpresserbrief - das Horrorszenario gezielter Cyberangriffe treibt längst nicht mehr nur Großunternehmen um. Auch der Mittelstand ist betroffen: Jedes vierte mittelständische Unternehmen war schon mal Opfer eines Angriffs aus dem Netz. Zwölf Tipps, wie KMU sich schützen können.Von Carsten PeterMit zunehmender Digitalisierung in Zeiten von Homeoffice und Co. erhöht sich auch im Mittelstand die Gefahr digitaler Angriffe. Zwar setzen immer mehr KMU deshalb auf Sicherheitsmaßnahmen, doch bleibt mehr als ein Drittel der Mittelständler beim Thema Cyber-Sicherheit weiterhin inaktiv. Cyberkriminelle Vorfälle gehören laut Allianz Risk Barometer 2022 zu den größten Gefahren, die deutsche Unternehmer fürchten, getoppt nur noch von Betriebsstörungen wie Ausfällen in der Lieferkette.Dabei sind gerade KMU immer häufiger das Ziel von Hackerattacken. Laut einer Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) war jedes vierte mittelständische Unternehmen schon Opfer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...