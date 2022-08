Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Dienstag zum zweiten Mal in Folge gesunken, dieses Mal um rund 1,6K Kontrakte, wie die CME Group vorläufig mitteilte. Auch das Volumen setzte seinen Abwärtstrend fort und schrumpfte um rund 46,4K Kontrakte. Gold verlagert die Aufmerksamkeit auf $1.800 Die Goldpreise setzten ihren negativen Wochenstart ...

