Die Plattform von BigPanda nutzt maschinelles Lernen, um Vorfälle in komplexen IT-Systemen vorherzusagen, zu erkennen und darauf zu reagieren.Zürich - UBS hat heute bekannt gegeben, dass sie über UBS Next, die strategische Risiko- und Innovationseinheit von UBS, in BigPanda, eine führende Plattform für IT-Betrieb mit künstlicher Intelligenz (AIOps), investiert hat. Da die Kunden zunehmend digitale Dienstleistungen nachfragen und das Geschäft immer datengesteuerter wird, engagiert sich UBS aktiv in der Finanztechnologie-Community und...

Den vollständigen Artikel lesen ...