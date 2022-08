Drei Forschungskooperationen zu grünem Wasserstoff sind als deutsch-neuseeländische Projekte gestartet. In einem Vorhaben der Universität Bamberg soll AEM-Elektrolyseure so weiterentwickelt werden, dass sie in großem Stil kostengünstig grünen Wasserstoff produzieren.Im Juni 2021 startete das Bundesforschungsministerium einen Förderaufruf für "Forschungskooperation Grüner Wasserstoff mit Neuseeland". Mittlerweile sind drei Projekte ausgewählt worden, darunter das mit dem Titel "HighHy", wie die beteiligte Universität Bayreuth veröffentlichte. Sie hat Anfang des Monats in Zusammenarbeit mit dem ...

