Der SMI schliesst um 0,02 Prozent tiefer bei 11'128,19 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem festen Start an Dynamik verloren und knapp tiefer geschlossen. Allerdings täuscht das geringe Minus etwas über die grundsätzlich relativ schlechte Stimmung am Markt hinweg - es war praktisch ausschliesslich auf das defensive Schwergewicht Nestlé zurückzuführen: Während die Indizes in Deutschland, Frankreich oder auch Grossbritannien...

