Das im Bereich Biowissenschaften tätige Unternehmen hat sich im ersten Halbjahr deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen.Zofingen - Siegfried hat sich im ersten Halbjahr deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Für das Gesamtjahr gibt sich das Unternehmen nun höhere Ziele. Die Verkäufe nahmen im ersten Semester um 25,7 Prozent auf 586,7 Millionen Franken zu, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen betrug das Plus sogar 29,9 Prozent. Der Betriebsgewinn «Core...

