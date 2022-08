+++ Mieterstromnovelle laboriert an Details +++ Bundeshaushalt 2023: Bei Energie tut sich was +++ Im Interview: Martin Pehnt (IFEU) +++ EnFG: Wie die Umlagen entfallen +++ Warten auf die BEW-Richtlinie +++ Heute ist die neue Ausgabe des Infodienstes Solarthemen erschienen. Sichern Sie sich jetzt mit einem kostenlosen Test Ihr aktuelles Exemplar als PDF.Energiefinanzierungsgesetz (EnFG): Das neue Gesetz regelt neben der Finanzierung von EEG & Co. auch neue Befreiungen für Eigenverbrauch, Wärmepumpen ...

