In unserem letzten Beitrag über Boeing ISIN: US0970231058 hatten wir Optimismus verbreitet und an einen Kursanstieg bis mindestens 180,00 USD geglaubt. Nach der Handelseröffnung am Mittwoch sieht es aber mindestens im Moment nicht so aus, als ob diese Marke kurzfristig erreicht werden kann. Im 10 Minuten-Chart zeigte sich die Marke um 167,00 USD bis zum Redaktionsschluss stabil, bei einem Bruch dieser horizontalen Unterstützung könnte aber durchaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...