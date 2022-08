FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES DEVOLVER DIGITAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 80 PENCE - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR GSK TO 1500 (1850) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS GAMES WORKSHOP GROUP PRICE TARGET TO 9700 (10300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AO WORLD TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 65 (45) PENCE - JEFFERIES RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 212 (209) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2052 (1899) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 10500 (10300) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 400 (375) PENCE - 'BUY'



- BOFA RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 795 (760) PENCE - 'BUY'



