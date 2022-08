Frankfurt/Main - Der DAX hat seine anfänglichen Gewinne am Donnerstagmittag ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.750 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent über Vortagesschluss.



Die größten Gewinne gab es bei den Papieren von BASF, Covestro und Infineon. Entgegen dem Trend gab es unter anderem bei den Anteilsscheinen von Zalando, Eon und Qiagen leichte Abschläge. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 28.942,14 Punkten geschlossen (-0,96 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag etwas schwächer.



Ein Euro kostete 1,0171 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9832 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 95,03 US-Dollar. Das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

