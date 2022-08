Der EuroStoxx50 bröckelte im Handelsverlauf stetig ab und verlor letztlich 1,29 Prozent auf 3756,06 Punkte.Paris / London - Nach dem Rückschlag zur Wochenmitte haben die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 3777,38 Punkten. Der französische Cac 40 legte um 0,45 Prozent auf 6557,40 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,35 Prozent auf 7541,85 Zähler. Nach den am Vortag aufgekommenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...