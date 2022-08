Die chinesische Gruppe hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 230 Millionen Renminbi (rund 32 Millionen Franken) erzielt.Stäfa - Sonova expandiert in China: Der für die Marke Phonak bekannte Hörgerätehersteller übernimmt die Hörakustikgeschäftskette Hysound. Die chinesische Gruppe hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 230 Millionen Renminbi (rund 32 Millionen Franken) erzielt. Damit sei die chinesische Gruppe mit ihren 650 Mitarbeitern zweistellig gewachsen, teilte Sonova am Freitag in einem Communiqué mit.

