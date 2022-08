Der SMI notiert um 9.20 Uhr 0,04 Prozent tiefer bei 11'162,79 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag wenig verändert aber tendenziell etwas schwächer in die Sitzung gestartet. Sollte es vor dem Wochenende nicht mehr zu grösseren Ausschlägen kommen, zeichnet sich für den SMI in der Gesamtwoche wie bereits in den Wochen davor mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung ab; mit einem positiven oder negativen Vorzeichen ist noch offen.

Den vollständigen Artikel lesen ...