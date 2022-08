Die Gremien der Bauministerkonferenz haben sich mit dem Thema befasst. Sie sehen derzeit keine technischen Argumente auf die Zertifizierung und Prüfung zu verzichten oder die Größenbegrenzung zu ändern, wie das Deutsche Institut für Bautechnik pv magazine bestätigte.Solarmodule werden immer größer - doch auf Dächern in Deutschland können sie in aller Regel nicht installiert werden. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT) sieht vor, dass nur Solarmodule mit einer Größe bis zwei Quadratmetern in Photovoltaik-Dachanlagen verbaut werden dürfen. Bei manchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...