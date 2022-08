Vanguard bietet das breitgestreute Engagement in große bis kleinere Unternehmen unter Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien wahlweise aus Europa oder Nordamerika. 19. August 2022. FRANKFURT (Deutsche Börse). Seit Donnerstag sind vier neue Exchange Traded Funds von Vanguard auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar. Der Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) bietet Anleger*innen ein diversifiziertes Engagement in eine große Bandbreite an Unternehmen aus Industrieländern ...

