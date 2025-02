DJ Wachstum von Rational von Europa und Nordamerika angeschoben

DOW JONES--Die Rational AG hat das Jahr 2024 mit Umsatz- und Ergebniszuwächsen beendet und dabei neue Höchstwerte erreicht. Wie der im MDAX notierte Großküchenausstatter mitteilte, legte der Umsatz im vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen um 6 Prozent auf 1,194 Milliarden Euro zu. Im vierten Quartal wuchsen die Umsatzerlöse um 9 Prozent auf 318 Millionen Euro.

Besonders die beiden größten Regionen Europa (ohne Deutschland) und Nordamerika lieferten mit Umsatzsteigerungen von jeweils rund 7 Prozent einen wichtigen Wachstumsbeitrag im Jahr 2024. Rational hatte ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich zuletzt als das "wahrscheinlichste Szenario" für 2024 bezeichnet.

Das EBIT lag mit 314 Millionen Euro um 13 Prozent über dem Vorjahreswert und war damit laut Rational so hoch wie noch nie. Die EBIT-Marge erreichte 26,3 Prozent. "Wie schon in den Vorquartalen profitierten wir auch zum Jahresende von einem stabilen Kostenniveau in Verbindung mit erfreulichem Umsatzwachstum", sagte CFO Jörg Walter. "Vor allem positive Effekte auf der Beschaffungsseite haben unsere EBIT-Marge gestärkt."

"2024 war ein wirtschaftlich anspruchsvolles, jedoch für Rational sehr erfolgreiches Jahr", sagte CEO Peter Stadelmann. "Aufgrund unserer starken Positionierung im Markt, unserer außerordentlich gesunden Bilanz und der guten Liquiditätsposition sehen wir uns gut für die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet."

Detaillierte Kennzahlen, Prognosen für das laufende Jahr sowie der Dividendenvorschlag für das Jahr 2024 sollen 27. März veröffentlicht werden.

