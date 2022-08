Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge gestiegen, wenn auch diesmal nur um 481 Kontrakte, wie aus den Flash-Daten der CME Group hervorgeht. Das Volumen blieb hingegen unruhig und schrumpfte um etwa 14,1.000 Kontrakte, was den vorherigen Tagesanstieg teilweise wieder aufhob. Gold: Die nächste Unterstützung ...

