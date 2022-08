Die sich im US-Technologie 100 Index befindliche Aktie Skyworks Solution ISIN: US83088M1027 gewinnt nach einem Absturz von rund 200,00 USD auf unter 90,00 USD seit Juli wieder stetig an Wert. Anfang August konnte ein neues Zwischenhoch gebildet werden. Dabei erreichte der Kurs den Preis von 114,54 USD. Am letzten Montag setzte eine Korrektur ein, welche sich einem Preisbereich nähert, wo es interessant werden kann, um (erneut) in die Aktie einzusteigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...