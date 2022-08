Das neue Unternehmen Semikron Danfoss soll die Kernmärkte Automotive, Industrie und erneuerbare Energien bedienen und den Wechsel von Silizium zu Siliziumkarbid in der Leistungselektronik umsetzen. Semikron und Danfoss Silicon Power bündeln ihre Kräfte im Bereich Power Module in Form des neuen Unternehmens Semikron Danfoss. Mit mehr als 3500 ausgewiesenen Fachleuten für Leistungselektronik will das neue Unternehmen seinen Kunden technologisches Know-how auf Weltniveau bieten. Eigentümer des neu ...

